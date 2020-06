Virgin Tonic : Top des positions pour avoir un orgasme à coup sûr ! 

Ce matin, le Virgin Tonic vous parle sondage ! Et messieurs, celui-ci ne vous plaira probablement pas. L'ifop a interrogé près de 1000 femmes pour mieux découvrir que 63% d'entre elles avaient déjà simulé un orgasme. Les raisons ? Certaines ne veulent pas vexer leur partenaire. Aussi, d'autres “veulent que ça se termine vite”. Beaucoup de femmes disent avoir du mal à avoir un orgasme et voudraient que les caresses durent plus longtemps.

Quelles positions pour avoir un orgasme ?

Côté positions, sachez que le missionnaire, l'andromaque ou encore le gaufrier (oui, oui) sont les plus prisées pour avoir un orgasme... vous savez ce qu'il vous reste à faire !