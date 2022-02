Virgin Tonic : Top des phobies les plus insolites (et comment en venir à bout)

Nous avons tous peur de quelques chose : alors que les peurs les plus communes concernent les animaux sauvages tels que les araignées et les serpents, d'autres sont un peu plus insolites. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic :

Insolite, certes, mais bien réelle, la bananophobie désigne (et vous l'aurez compris), la peur des bananes. Selon les psychiatres, cette phobie serait liée à un traumatisme survenu pendant l'enfance : avoir été obligé(e) de manger de la banane écrasée, par exemple, peut suffire à la déclencher.

La xanthophobie

On reste dans le thème avec la xanthophobie. Cette dernière est la phobie de la couleur jaune... une phobie qui, au quotidien, peut se révéler handicapante.

L’omphalophobie

Vous ne le savez peut-être pas mais, cette phobie, est directement liée au nombril. le plus souvent, elle fait écho à la peur primitive d'être séparé(e) de sa mère.

La trémophobie

La trémophobie désigne la peur de trembler, et au sens plus large, la peur de perdre le contrôle de son corps.

Quand certaines phobies viennent perturber le quotidien, mieux vaut entamer un travail sur soi. Ainsi, une thérapie cognitive et comportementale peut s'avérer efficace sur les sujets phobiques. L'idée ? Identifier l'origine de la peur pour mieux s'en défaire.