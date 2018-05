Virgin Tonic : Top des petits trucs qui font tenir un couple

Quel est le véritable ciment du couple ? Si jamais vous vous posiez la question, on a la réponse (et c'est un top beaucoup plus sympas que les signes que vous vieillissez clairement). De la tendresse au sexe, voici toutes les petites choses qui, inévitablement,permettent à un couple de survivre. C'est cadeau.

1. La tendresse(78%)

2. Le sexe

3. L'habitude

4. Les bons petits plats

5. L'argent

6. La pitié (1%)

Pour 78% des français, la tendresse est le plus important. Ensuite, on retrouve le sexe et, éidemment, les petites habitudes. Pout 1%, c'est la pitié qui prime. Oui, la pitié. Alors si jamais vous voulez que votre couple tienne, appliquez tout ça !