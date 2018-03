Vous le savez sûrmement mais le pays dans lequel on vit joue beaucoup sur notre bonheur : il y a des pays où il fait bon de vivre tandis que d'autres ne nous aident pas vraiment à mieux nous sentir. Or, un rapport établi par les Nations Unies (et relayé par BFM TV) nous donne le classement des pays dans lesquels les habitants sont le plus heureux. On vous donne un indice, les pays scandinaves sont sur les premières marches du podium.

5. La Suisse

4. L'Islande

3. Le Danemark

2. La Norvège

1. La Finlande

Avec sa générosité ambiante, la Finlande se place sur la première marche du podium et ce, même si le manque de lumière évident contribue à l'augmentation du taux de dépression. La France par contre, écope de la 23 ème place. Mais qui sait, si la France gagne la Coupe du Monde (dont l'hymne est signée Jason Derulo), peut-être notre taux de bonheur grimpera t-il d'un coup ?