Virgin Tonic : Top des objets les plus insolites oubliés dans les VTC

Quand on prend un taxi, on a toujours peur d'oublier quelque chose... et justement, parfois, certains sont si tête en l'air qu'ils oublient les objets les plus improbables dans les voitures. Comme chaque année, voici le classement des objets les plus insolites qui ont été retrouvés entre 22h et minuit aux Etats-Unis. C'est cadeau.

Top des objets oubliés

Des souris à manger pour serpent de compagnie

Une machine à sommeil

Un refroidisseur de lait maternel

Un paquet de six rouleaux moyens de papier toilette

Une fausse dent

Ca laisse rêveur, hein ? En France, les villes les plus tête en l'air sont Nantes, Bordeaux et Lyon... à bon entendeur, donc !