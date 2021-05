Virgin Tonic : Top des jours fériés les plus insolites du monde !

Ah, les fours fériés... on ne va pas se mentir, chaque année, c'est la première chose que l'on regarde sur le calendrier : quand tombe Noël ? Et la Fête du Travail ? Combien de week-end prolongés cette fois ? En l'honneur de ce long week-end qui s'annonce, dans Plus Mel La Vie, on vous liste les jours fériés les plus insolites du monde. C'est cadeau.

Ces jours fériés insolites

Le Picnic day en Australie

La Saint Valentin au Pérou

La Fête de la mi-automne en Chine

La Journée nationale du sport au Qatar

Le Angam Day à Nauru

Le Arbor Day aux Samoa

Le Jour du balayage de tombes à Taiwan

Le Jour de la Mer au Japon

Le Barack Obama Day au Kenya

Par exemple, au Pérou, la Saint Valentin n'est pas seulement une occasion d'offrir des fleurs à sa moitié. En fait, c'est carrément un jour férié. Autre jour insolite, le Barack Obama Day au Kenya - en l'honneur du père de l'ancien président.

