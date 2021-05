Virgin Tonic : Top des hommes les plus riches du monde

Vous le savez, chaque matin, Clément écoute attentivement les questions des enfants pour mieux leur répondre. Aujourd'hui, place aux hommes les plus riches du monde !

Il n'y a pas si longtemps, Clément nous racontait l'histoire de cet homme devenu millionnaire (presque) sans rien faire. Cette fois, on liste les hommes les plus riches du monde et (sans surprise), Jeff Bezos est toujours numéro un. D'abord, il faut relever que l'année 2020 fut fructueuse pour les milliardaires : tenez-vous bien, leur nombre est passé de 2 095 en 2019 à 2 755, chiffre Forbes dans l'édition 2021 de son classement des plus grandes fortunes mondiales. Et ce n'est pas tout ! Ce classement accueilli près de 493 nouveaux ("soit près de 18% dont 210 fortunes issues de Chine et de Hong-Kong", explique Le Journal du Net).

Top des Hommes les plus riches du monde

En tête du classement, l'on retrouve (encore et toujours) Jezz Bezos (Amazon). Juste derrière, il y a Elon Musk (avec 151 milliards de dollars) ou encore le français Bernard Arnault. L'intégralité du classement est à retrouver juste ICI !