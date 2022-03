Virgin Tonic : Top des habitudes de célibataires

Dormir au milieu du lit

La science l'a dit et redit, une personne célibataire dort nettement mieux qu'une personne en couple. La raison ? Elles ne sont pas dérangées dans leur sommeil et, de ce fait, sont moins sensibles aux insomnies.

Choisir son programme télé

Se battre pour choisir le programme du soir ? C'est une habitude couple. Les célibataires ont le champ libre lorsqu'il s'agit de choisir la série qui va les accompagner pour la soirée. Bonus ? Ils n'ont pas à attendre leur moitié pour la binge-watcher.

Mettre des vêtements confortables

Rentrer chez soi et enfiler son jogging ? C'est une habitude que l'on garde lorsque l'on est célibataire : inconsciemment, lorsque l'on vit avec quelqu'un, on cherche à toujours lui plaire - même à la maison.

Garder la ligne

Selon une étude, au fil des première années de mariage, 60% des couples prennent du poids. Et ce n'est pas tout, ils ont tendance à prendre 10 kilos après l'arrivée du premier bébé.

Faire plus d'activités

Les célibataires partent plus souvent en voyage et pratiquent plus d'activités que les personnes en couple.

Avoir un cercle d'amis plus important

Selon un étude réalisée par l'Université de Hong Kong, les célibataires prennent plus de temps pour voir leurs amis... ils gardent donc un cercle plus important.

Bonus, la testostérone

Selon une étude australienne, les hommes célibataires sécrètent plus que de testostérones que les hommes en couple et donc, sentent plus fort... non, ce n'est pas une habitude mais oui, on tenait à le souligner.