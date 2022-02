Virgin Tonic : Top des habitudes (bizarres) de couple

Ce matin dans le Virgin Tonic, on se demande quelles habitudes (bonnes ou mauvaises) vous avez bien pu voler à votre moitié... et justement, on s'est penché sur la question : quelles sont les habitudes les plus bizarres des couples ?

Laisser la porte des toilettes ouverte

Gêne ? Quelle gêne ? les couples n'ont aucun souci à partager la salle de bain et oui, l'un ira sous la douche pendant que l'autre utilise les toilettes. Petit bonus, ils sont même capables de tenir une conversation.

Avoir des private jokes

Nombreux sont les couples qui, au fil des années, accumulent les privates jokes (soit, des blagues que eux seuls peuvent comprendre). Oui, c'est insupportable lorsque l'on n'a pas la référence.

Etre à l'aise avec son corps

En couple, plus gêne ! En même temps, arrive un moment où vous connaissez mieux le corps de votre partenaire que le vôtre.

Partager la douche

Ca fait des économies de temps et d'énergie... c'est pas beau ça ?

S'éclater les boutons

Et le pire ? C'est que pour celui qui éclate le fameux bouton, il y a un côté satisfaisant.

Quelle est votre habitude en couple ?