Virgin Tonic : Top des fruits et légumes de saison

Le confinement et la situation sanitaire nous auront au moins permis de mieux consommer et surtout, de mieux manger. De nombreux français se sont remis à la cuisine, oubliant au passage leur addiction à la junk food. Et ça tombe bien, ce matin, Mélanie nous partage une liste des fruits et légumes de saison... à table !

Carotte

Celeri-rave

Chou Blanc

Chou frisé

Courge

Endive

Navet

Epinards

Mâche

Poireau

Salsifi

Clémentine

Kiwi

Amande

Orange

Pomme

Pamplemousse

Poire

Le calendrier complet est à retrouver juste ICI. Mais avec tout ça, vous aurez au moins quelques pistes pour varier vos repas ! Allez, on vous laisse prendre votre plus beau panier et trouver le marché le plu proche.