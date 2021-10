Virgin Tonic : Pour Halloween, Top des films les plus flippants selon la science

Vous êtes du genre à vous faire peur devant Netflix ? Mieux, vous lister les films les plus flippants ? N'en dites pas plus : grâce à la science, nous avons le Top des films les plus flippants. L'idée ? Faire voir un panel de 40 films à des volontaires : tous étaient reliés à des électrodes afin de mesurer leur rythme cardiaque : "Leurs pulsations cardiaques ont été mesurées tout au long des films, et la moyenne réalisée, afin d'établir un classement de ceux qui ont le plus fait frémir les spectateurs", explique Cosmopolitan.

De Conjuring 2 à Hérédité en passant par Terrified, voici le Top 10 pour bien se faire peur à Halloween !

#10. The Conjuring 2

#09. Paranormal Activity

#08. Sans un Bruit 2

#07. It Follows

#06. Terrified

#05. Conjuring

#04. Conjuring

#03. Insidious

#02. Sinister

#01. Host

Pour vous faire peur, on vous conseille donc de voir Host !