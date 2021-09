Virgin Tonic : Top des conseils pour réussir vos photos culinaires !

Vous voulez prendre de belles photos de vos plats pour mieux faire saliver vos potes sur Insta ? N'en dires pas plus, on a ce qu'il faut : deux photographes de cuisine, Laurent Rodriguez et Pauline Daniel ont ainsi donné quelques conseils pour réussir vos photos de plats.

Nos conseils pour prendre de belles photos

RECADREZ LA PHOTO PAR LA SUITE PLUTÔT QUE DE ZOOMER.

SOYEZ PARALLÈLE À L’ASSIETTE POUR ÉVITER UNE DÉFORMATION DES PERSPECTIVES !

FAITES ATTENTION À L'ANGLE DE PRISE DE VUE EN FONCTION DU PLAT. PAR EXEMPLE, SI C’EST UNE ASSIETTE “GRAPHIQUE”, IL FAUDRA PRENDRE LA PHOTO DU DESSUS.

QUAND IL Y A PEU DE LUMIÈRE, PLACEZ LE PLAT SUR LE REBORD D’UNE FENÊTRE POUR TRAVAILLER SUR LE CONTRE-JOUR.

IL FAUT PENSER À L'ESTHÉTIQUE AVANT LA RECETTE ET FAIRE EN SORTE QUE LES INGRÉDIENTS RESTENT RECONNAISSABLES.

POUR AVOIR UNE BELLE PHOTO LES CONTRASTES SONT AUSSI TRÈS IMPORTANTS. LA SAUCE NE DOIT PAR EXEMPLE PAS ÊTRE DE LA MÊME COULEUR QUE L’ÉLÉMENT PRINCIPAL.

Avec tout ça, vous ne pourrez plus rater aucune photo !