Virgin Tonic : Top des conseils pour faire ses devoirs sereinement

On ne va pas se mentir, faire faire leurs devoirs aux enfants peut parfois relever du défi. Trouver le moment, s'assurer que les enfants soient concentrés... tout un programme ! Si vous faites partie de ces parents qui, parfois, perdent patience, pas de panique : Mélanie vous a préparé quelques conseils :

Top des conseils pour faire les devoirs

Trouver un endroit calme propice à la concentration

Commencer par ce qu'il déteste

Pour les plus petits, pas plus de 30 minutes

Acheter un tableau et les faire jouer !

Faire des pauses toutes les dix minutes

Et, si possible, leur faire apprendre en chanson

Pour les plus petits, on évite de dépasser les 30 minutes de travail. La raison ? Leur temps de concentration maximum oscille entre 15 et 20 minutes. Surtout, n'oubliez pas de faire des pauses ! Autre technique, n'hésitez pas les faire jouer : achetez un tableau et donnez-leur l'impression que ce sont eux qui font le cours !

Vous voilà paré(e) pour la prochaine vague de devoirs !