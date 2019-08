Virgin Tonic : Top des choses qui nous rendent le plus heureux !

Vous vous sentez mou, pas très en forme ? On vous comprend. Mais parce que le Virgin Tonic s'est donné pour mission de vous mettre de bonne humeur chaque matin, on a listé quelques petites études : au programme, ce qui nous rend le plus heureux.

Comment être plus heureux ?

QUITTER FACEBOOK

Croyez-le ou non, quitter Facebook rendrait plus heureux : on a remarqué une augmentation de la sensation de bien-être chez ceux ayant quitté le réseau social… alors, vous attendez quoi ?

MANGER DE LA CHOUCROUTE

Bon, tout le monde n'aime pas ça MAIS manger de la choucroute aiderait l’intestin à libérer de la sérotonine. Quésako ? La sérotonine n'est autre que l’hormone de la bonne humeur.

FAIRE DU SPORT

Selon l’université de Yale, les personnes pratiquant une activité physique régulière se sentent mal mentalement seulement 35 jours par an, contre 53 pour les inactifs…

LE TRAVAIL

En vacances, on a très vite le sentiment de sentir inutile. A l’inverse, au travail on se sent plus utile, surtout quand on a des responsabilités. L’étude dit même, que pour guérir d’un burn-out il faut continuer de bosser !

Si avec tout ça, vous n'êtes pas plus heureux, on ne sait plus quoi faire pour vous !