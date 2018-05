Virgin Tonic : Top des célébrités que les français rêveraient d'embrasser !

Après une semaine de vacances bien méritées, le Virgin Tonic est enfin de retour ! Et pour fêter ça, le 21 mai prochain, on vous fera d'ailleurs tourner la roue des loyers. Mais avant ça, on se penche (comme toujours) sur les chiffres et les sondages. Quelles sont les célébrités que les français rêveraient d'embrasser ? Si jamais vous vous posiez la question, on a les Top. Oui, on est comme ça.

3. Angelina Jolie

2. Marion Cotillard

1. Natalie Portman

3. Johnny Depp

2. Bradley Cooper

1. Ryan Gosling

Parce qu'il est de tous les classements, on retrouve (évidemment) Ryan Gosling - et le plus beau, c'est qu'il a la première place. Aussi, les femmes rêveraient d'embrasser Johnny Depp et Bradley Cooper. Pour les hommes, on retrouve Natalie Portman, Marion Cotillard et Angelina Jolie !