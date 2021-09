Virgin Tonic : Top des applis pour oublier son ex

Si votre ex vous manque, si vous ne savez plus quoi faire, n'en dites pas plus : ce matin dans le Virgin Tonic, Clément nous partage pas moins de deux applis pour oublier son ex - et pour s'en remettre.

Avec l'appli Mend, vous allez pouvoir réparer votre coeur brisé : Mend, c'est un peu comme un coach virtuel qui vous accompagne après la rupture : notifications, conseils, Mend ne vous laisse pas tomber et... ça fait du bien !

Arrêtez tout, on a trouvé l'appli qui vous aide à NE PAS rappeler votre ex ! L'on doit cette appli magique à des brésiliens. L'idée ? Vous empêcher de rappeler votre ex à n'importe quel prix. Et vous allez voir, c'est aussi radical qu'efficace !

Alors, prêt(e) à en installer une ?