Virgin Tonic : Top chansons les plus prisées dans les mariages !

On entre dans la période tant appréciée des mariages et peut-être êtes-vous en train de chercher la tenue parfaite. Et justement dans le Virgin Tonic, on a choisi de commencer à faire la fête grâce au magazine Biba. Tenez-vous bien, le média a rassemblé les titres les plus prisés pour faire la fête aux mariage. Montez le son, c'est cadeau !

ED SHEERAN - SHAPE OF YOU

BEYONCE - CRAZY IN LOVE

BARRY WHITE - MY FIRST, MY LAST EVERYTHING

BRUNO MARS - MARRY YOU

Difficile de faire l'impasse sur Ed Sheeran : alors que de nombreux couples choisissent Perfect pour les slows, rien ne vaut une entrée sur Shape of You. Autre grand classique, Crazy in Love, par Queen B. Evidememnt, LE morceau qui cartonne dans les mariage reste Marry You de Bruno Mars. Notez que Coldplay mais aussi Barry White sont dans le classement.

Et vous, sur quel titre feriez-vous votre entrée ?