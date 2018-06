Virgin Tonic : Top 9 des meilleurs spots pour rencontrer l'amour

Si vous êtes célibataires, alors vous savez que trouver la bonne personne est presque plus difficile que de gagner une partie de FIFA ou de survire à une journée de soldes. Alors pour vous simplifier la vie, on est carrément allé chercher la liste des neuf endroits les plus propices aux rencontres. Alors sortez vous carnet et vos GPS : voici le top 9.

9- Via la famille(8%)

8- Dans un club de sport (9%)

7- Lors d"un mariage (11%)

6- Via un groupe social (17%)

5- Dans la rue ou dans le métro, grâce au hasard (35%)

4- A l'école ou au travail (37%)

3- Dans un bar (39%)

2- Via des amis (48%)

1- Sur internet (50%)

Le numéro un des rencontres reste le net (non, vous n'êtes pas seul(e) à fréquenter des sites de rencontres et oui, parfois, ça fonctionne). Aussi, sachez que le hasard fonctionne encore plutôt bien puisque 35% des couples sondés se sont rencontrés dans la rue ou dans le métro. alors ne perdez pas espoir, ça viendra !