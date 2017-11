Virgin Tonic : Top 5 des voitures les plus volées en France

Après avoir découvert que les femmes mentent plus souvent que les hommes pour ne pas faire l'amour, on change de registre ! Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic viennent de nous révéler une info insolite, et surtout inquiétante. On vous parle tout de suite du Top 5 des voitures les plus volées en France l'année dernière et lisez attentivement !

1 / Smart fortwo

2 / Range Rover Sport

3 / Range Rover Evoque

4 / Ford Fiesta

5 / Renault Clio 4

La Renault Clio est essentiellement volée pour ses pièces détachées, tandis que les Range Rover sont majoritairement volées pour effectuer toute sorte de go-fast... Sachez que c'est la nuit et en centre ville que l'on observe le plus de vol de voiture. Selon cette étude livrée dans le magazine Auto Plus concernant le vol de voitures en France l'année dernière, on découvre dans la foulée que le bloque volant est toujours un accessoire efficace contre le vol ! Il est évident de préciser d'éviter de laisser vos affaires personnelles dans votre voiture.