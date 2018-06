Virgin Tonic : Top 5 des stars avec lesquelles les femmes pourraient tromper leur conjoint

Pendant que certains cherchent encore et toujours l'amour, d'autres ont déjà trouvé mais ne s'interdient pas de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et par ailleurs, on entend "chez les stars". Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a une chance sur un milliard pour qu'une chose pareille n'arrive : alors imaginer avec quelle star on pourrait tromper notre conjoint(e) n'est pas un crime. Et chez les femmes, il y a un top 5 bien précis. Et spoiler, on ne retrouve pas Ryan Gosling ou Leonardo DiCaprio dans le classement. En fait, il y a quelques surprises.

5. Julien Clerc

4.Michael Fassbender

3. Jean Reno

2. Jean Dujardin

1. Jamie Dornan

50 Shades of Grey oblige, c'est Jamie Dornan qui se retrouve en tête du classement. Mais comme le souligne Cosmo, la surprise, c'est qu'il y a une majorité de français ! Ainsi, Jean Reno écope de la troisième place tandis que JeanDujardin est sur la deuxième marche du podium. Aussi, Julien Clerc est à la cinquième place. Alors, sur qui auriez-vous parié ?