Top 5 des objets les plus sales au bureau :

Si vous traquez les bactéries avec ferveur, alors vous avez sûrement le réflexe de retirer vos chaussures lorsque vous rentrez chez vous. Mais lorsque vous êtes à l'extérieur (au bureau, par exemple), vous côtoyez énormément de bactéries - on ne vous apprend rien. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous liste les cinq objets les plus sales que l'on puisse trouver au bureau !

5. La fontaine à eau

4. Le distributeur à savon

3. Le micro-onde

2. Le frigo collectif

1. Le bureau

Avec près de 10 millions de bactéries, notre bureau est définitivement l'objet le plus sale de notre lieu de travail. Entre le téléphone, le clavier d'ordinateur et les mugs qui trainent, ce n'est pas étonnant...!