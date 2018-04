Virgin Tonic : Top 5 des meilleurs aliments pour réviser !

Vous voulez être au top ? Vous voulez être opérationnels pour réviser vos examens ou même au travail ? Ne bougez pas, on a la liste des aliments qui vont vous aider à être au sommet de vos capacités. Préparez une feuille, un stylo et notez votre prochaine liste de courses !

Les sardines

Les oeufs

Les noix

Les épinards

Les myrtilles

Sachez que dans les sardines, on trouve les omégas 3 essentiels à notre cerveau - il sera bien plus performant. Ensuite, on a les oeufs, les noix, les épinards et les myrtilles. On vous l'accorde, c'est nettement moins appétissant qu'une pizza aux 111 fromages. Que vous soyez prêts à passer le bacs, vos exams ou que vous soyez au travail, avec tout ça, vous serez au taquet !