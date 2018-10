Virgin Tonic : Top 5 des chansons qui donnent la pêche !

Mettez le son à fond ! Si jamais vous ne savez plus quoi écouter pour vous mettre de bonne humeur (et en octobre, il faut s'acrocher pour rester motivé(e)), alors sachez que le magazine Cosmopolitan a tout ce qu'il vous faut. Le média a listé les morceaux les plus efficaces pour avoir la pêche (et on les en remercie). Au porgramme, Gloria Gaynor ou encore Macklemore.

5.I’m So Excited de The Pointer sisters

4.Happy de Pharrell Williams

3.Lonely Boy de The Black Keys

2.Eyes of the Tiger de Survivor

1.I will survive de Gloria Gaynor

Sans grande surprise, à la première place du podium, on retrouve I Will Survive de Gloria Gaynor (et encore plus depuis que la France a gagné la coupe du monde). Aussi, sahez que le classement, on retrouve Can't Hold Us de Macklemore mais aussi Wake me up before you go-go de Wham! et Uptown Funk de Bruno Mars. Et si ce n'est pas suffisant, voici le Top des chansons les plus sexy. C'est cadeau.