Virgin Tonic : Top 5 des chansons les plus sexy

Si vous êtes en couple (ou pas, d'ailleurs), alors on a ce qu'il faut pour vous. Si jamais vous vous prenez la tête pour établir des playlist parfaites, sachez que grâce au magazine Cosmo, on vous a mâché le travail. Au programme, un petit top des chansons les plus sexy. Alors évidemment, on retrouve des classiques (comme Marvin Gaye) ou encore des morceaux cultes - comme la bande originale de Dirty Dancing. Montez le son, c'est cadeau !

Alors, vous avez poussé les meubles ?!