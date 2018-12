Virgin Tonic : Stromae, Telephone, Top 5 des artistes favoris des français

En cette fin d'année, la tendance est aux tops ! Pendant que Spotify nous livre le top des artistes les plus streamés, Netflix se positionne sur les séries les plus binge-watchées. Dans le Virgin Tonic, on s'intéresse aux artistes les plus plébiscités par les français.

5. EDDY MITCHELL

4. FRANCIS CABREL

3. TELEPHONE

2. STROMAE

1. JEAN JACQUES GOLDMAN

Dans le Top, on retrouve ainsi Eddy Mitchell (en cinquième position) mais aussi Francis Cabrel. Notez que Telephone écope de la troisème place et que Stromae occupe la deuxième. Enfin, au sommet, il y a l'intédrônable Jean-Jacques Goldman.