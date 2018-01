Virgin Tonic : Top 3 des voisins rêvés des français !

Qui n'a pas déjà rêvé d'être le voisin d'un acteur ou une actrice célèbre (à part peut-être l'ancien couple phare Angelina Jolie et Brad Pitt) ? Et bien après avoir découvert l'histoire insolite de ce couple qui s'est marié dans les toilettes du palais de justice, on vous parle de ces rêves qu'on les français, concernant notamment leur voisinage rêvé ! Voici donc le Top 3 des voisins rêvés des français !

1 / MacGyver

2 / Les personnages de Friends

3 / George Clooney

Selon un sondage Opinion Way pour SeLoger.com publié à l’occasion de la 15e Fête des voisins, 40% des sondés affirment rêver que leur voisin ressemble... à MacGyver ! Si la série a pris fin il y a plus de 20 ans, personne n'a oublié l'homme à tout faire qui réparait une maison avec un chewing-gum. En seconde position, on retrouve la bande d’amis de "Friends" (30%) en voisins rêvés ! Enfin, en troisième et dernière position, les français rêveraient d'avoir pour voisin célèbre George Clooney ! Et vous ?