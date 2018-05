Virgin Tonic : Top 3 des voisins les plus insupportables selon les français

Le 25 mai dernier se tenait la fête des voisins - l'occasion pour beaucoup de découvrir QUI sont exactement leurs voisins. Mais le souci c'est que parfois, nos voisins ne sont abslument pas discrets et c'est tout le problème. Alors ce matin dans le Virgin Tonic, on vous donne le Top 3 des voisins les plus insupportables selon les français ! On est loin du Top 3 des fantasmes les plus répandus chez les hommes mais bon, peut-être reconnaîtrez-vous vos propres voisins.

3. Celui quifait des travaux le dimanche

2. Celui qui appelle la police au moindre bruit

1. Les couples qui se disputent en permanence

En troisième position, on retrouve donc celui qui se lance dans des travaux le dimanche et qui, forcément, nous prive de notre grasse matinée adorée. En deuxième position, il y a celui qui appelle la police pour tout et n'importe quoi (sympa). Et pour finir, il y a le couple qui se dispute en permanence...!

Alors, avez-vous reconnu vos voisins ?