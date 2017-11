Virgin Tonic : Top 3 des villes de France où les locations Airbnb rapportent le plus

Après avoir découvert l'histoire insolite de cet homme infidèle qui, pour mener une double vie, s'est fait passé pour un espion, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous parle d'un classement intéressant. Plus besoin de présenter le site de locations de particuliers à particuliers Airbnb. On vous parle tout de suite du Top 3 des villes de France où les locations rapportent le plus. Et comme on vous le précisait un peu plus haut, il aurait été impossible pour vous de le deviner ! En première position, la ville où les locations Airbnb rapportent le plus en France est Arbonne-la-Forêt ! Elle est suivie de la ville d'Alex, puis d'Etretat !

À l'inverse, certaines villes ne rapportent absolument rien lorsqu'elles sont louées sur la plateforme. Les villes de France qui rapportent le moins d'argent sur Airbnb sont : Le Boupère, suivie de Gimont puis de Ruaudin. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes adeptes des locations Airbnb, évitez d'emménager dans l'ensemble de ces villes ! Comme vous pouvez le remarquer, les grandes villes ne figurent pas dans le haut du classement !