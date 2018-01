Virgin Tonic : Top 3 des villes où les hommes sont les plus fidèles

Ce matin dans le Virgin Tonic, les news sont encore au rendez-vous ! Après vous avoir dévoilé l'existence d'un jeu qui vous permet de gagner un lingot d'or en achetant une galette des rois, on vous parle de fidélité. En effet, selon le site Eliterencontres, on en sait plus sur les endroits de France qui abritent les hommes les plus fidèles ! De quelle façon ? C'est simple, en les interrogeant sur deux questions essentielles : "À quel point vous considérez-vous comme un homme fidèle ? Et "À quel point pensez-vous que la monogamie est essentielle ?" Voici le Top 3 des villes où les hommes sont le plus fidèles !

1 / Nancy

2 / Reims

3 / Amiens

En première place, on retrouve Nancy qui domine le top 3 des villes où les hommes sont le plus fidèles. En seconde position, c'est à Reims que les hommes seraient les plus fidèles en amour. Enfin, Amiens serait la 3ème ville où l'on retrouverait les partenaires les plus sérieux ! Que pensez-vous de ce Top 3 ?