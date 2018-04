Virgin Tonic : Top 3 des villes où l'on râle le plus en France !

En France, nous sommes des raleurs professionnels et le pire, c'est que c'est de notoriété publique : même les étrangers savent que nous ne sommes jamais contents ! Mais alors, quelles sont les villes françaises où l'on râle le plus ? Croyez-le ou non, La Maine Libre a relayé un classement on ne peut plus intéressant : le top des villes où l'on se plaint le plus.

Paris

Clermont-Ferrand

Brest

Nancy

Le mans

Grenoble

Dijon

Angers

Limoges

Besançon

Ce top, élaboré par Mood Messenger, place donc (sans surprise) Paris au sommet du classement. En même temps, qui ne râle pas n'est pas parisien. Quand se penche sur le classement, on réalise qu'il y a peu (voire aucune) ville du sud. Le soleil jouerait-il sur le moral ? Probable. En attendant, c'est à Paris que l'on est médaille d'or.

