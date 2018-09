Virgin Tonic : Top 3 des techniques pour obtenir un premier baiser à tous les coups !

Si vous êtes actuellement en train d'enchaîner les dates en priant pour que cela fonctionne, alors ce top est fait pour vous. Dans le Virgin Tonic, quand on ne liste pas les petits défauts des hommes que les femmes préfèrent, on se penche sur les premiers rendez-vous. Et on ne va pas se mentir, en date, on ne sait pas toujours comment conclure l'affaire. Comment faire le premier pas ? Comment avoir LE baiser qui scelle tout ? Prenez des notes, on a le top qu'il vous faut !

3. Racompagner son date

2. Aller auciné

1. La bise... qui dévie !

En troisième position, on retrouve donc le fameux moment où après le date, on reste à la porte. Se faire raccompagner reste le meilleur moyen de se faire embrasser. Autre technique, le cinéma : l'obscurité, le film, l'ambiance... tout est là pour que ce soit un succès. Enfin, on finit par la traditonnelle bise qui dévie. Essayez tout cela et vous verrez, ça marchera !