Virgin Tonic : Top 3 des surnoms préférés lorsqu'on est en couple !

Quand on se met en couple, il y a toujours une série d'étapes à valider avant de définitivement partager une intimité. Et justement, en parlant d'intimité, les surnoms vont souvent avec - c'est un lot. Certains optent pour "bébé", d'autres choisissent le traditionnel Loulou... bref, il y a l'embarras du choix. Et ça tombe bien, grâce à Biba, on a les trois surnoms les plus donnés en couple.

3. Bébé

2. Mon Coeur

1. Chéri(e)

"Mon coeur, mon amour", comme chantait Anaïs. On retrouve donc sans grande surprise "Chéri(e)" sur la première marche du podium. En deuxième position, il y a le classique "mon coeur" et enfin, à la troisième place, il y a "bébé". On vous l'accorde, ce n'est pas très original. Si vous manquez d'inspiration, il y aussi Doudou, Darling Cowboy (oui, oui), Chérichou, Champion, Chaton pour les hommes. Chez les femmes, on a Bichette, Bijou, Baby, Ma belle ou encore, notre préféré, crevette.

Voilà, vous avez l'embarras du choix !