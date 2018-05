Virgin Tonic : Top 3 des styles de musique les plus écoutés par les infidèles

Dans le Virgin Tonic, on vous parle souvent des infidèles - l'idée, c'est de vous aider à les repérer. Ainsi, on vous a déjà appris à écouter le son de la voix d'une personne pour savoir si, oui ou non, elle est infidèle. Et aujourd'hui, on se penche sur les styles de musique ! Alors à votre avis, qu'écoute le plus un infidèlé ? Indice, ce n'est pas le rock ou la pop (ou même l'électro).

3. Soul

2. Salsa

1. Jazz

Visiblement, la soul est en troisième position tandis qu'on retrouve la salsa sur la deuxième place du podium ! Enfin, méfiez-vous de quiconque écoute du jazz : apparemment, c'est le genre le plus écouté !