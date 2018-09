Virgin Tonic : Top 3 des sports les plus sexy selon les femmes !

Tous les ans à la rentrée, on se retrouve face à un dilemme de taille : retourner au sport, au non. On ne va pas se mentir, homme ou femme, on a toujours envie de s'y remettre à la rentrée. Et puis, vient toujours un moment où l'on se démotive : le plus souvent, à cause de l'hiver est du froid. Toujours est-il que si vous êtes motivés à vous y remettre, ne cherchez plus : on a le top des sports les plus sexy selon les femmes. C'est cadeau.

3. NATATION

2. FOOTBALL

1. RUGBY

Sans grande surprise, c'est le rugby qui arrive en première place. C'est violent, certes, mais ça reste sexy. En deuxième position, on retrouve le foot (et encore plus depuis que la France est championne du monde) et enfin, on a la natation. Clairement, vous n'avez que l'embarras du choix !

Et puisqu'on parle de Top, voici le Top 3 des métiers les plus matchés sur Tinder !