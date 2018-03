Virgin Tonic : Top 3 des sports les plus pratiqués par les Français !

A chaque rentrée, on a tous le même réflexes : celui de se remettre au sport. La question reste de savoir QUEL sport pratiquer. Il y a ceux qui en profitent pour s'abonner à une salle de sport (et pour draguer au passage) et ceux qui vont directement dans un club. Mais alors, quels sont les sports les plus pratiqués ?

3.Equitation (663 194 licenciés)

2.Tennis (1 039 337 licenciés)

1.Football (1 962 241 licenciés)

Avec près de 663 194 licenciés, l'équitation arrive en troisième position. Ensuite, on retrouve le tennis avec plus d'un million de licenciés (mais, soyons honnêtes, n'est pas Nadal qui veut). Et enfin, sans grande surprise, c'est le Football qui arrive en première position ! Et la bonne nouvelle pour tous les fans de foot, c'est que les joueurs de l'équipe de France de 1998 vont se réunir pour un match évènement. sortez vos maillots !