Time flies, comme diraient nos amis américains. Et le plus souvent, on se rend à peine compte que l'on est devenu adulte. Alors évidemment, il y a des signes qui ne trompent pas - comme avoir son premier appart ou son premier vrai job. Mais visiblement, pour les français, ce n'est pas ce qui marque notre véritable entrée dans la cour des grands. Tout de suite, le top 3 donné par le Virgin Tonic :

3. Organiser et gérer son budget

2. Laver et repasser son linge

1. Payer ses factures.

Si quelques chanceux peuvent parfois compter sur leur maman pour laver et repasser leur linge, il faut reconnaître qu'acheter sa propre machine à laver, c'est un peu notre ticket d'entrée pour le joyeux royaume des adultes. Ajoutez à cela la gestion du budget (adieu, shopping) et les factures à payer et vous obtenez le kit de l'adulte parfaitement responsable. Ah, c'était bien d'être ado avec le recul, hein ? Oui, on sait.