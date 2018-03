Virgin Tonic : Top 3 des raisons qui poussent une femme à quitter un homme !

Faire marcher un couple demande énorément de compromis. Mais parfois, il y a des choses que les femmes ne laissent pas passer. Dans le Virgin Tonic ce matin, on s'est interrogé : quelles sont les raisons principales qui peuvent pousser une femme à quitter un homme ? Si vous vous posiez (aussi) la question, sachez qu'on a la réponse.

3. Quand un homme est trop prétentieux ou qu'il a trop d'égo

2. Les promesses non tenues

1. Le manque d'hygiène

Ainsi, sans grande surprise, on remarque que les hommes qui ont trop d'égo peuvent se faire quitter sans ménagement. Aussi, les promesses non tenues entrent en ligne de compte. Enfin, le manque d'hygiène est rédhibitoire ! Et dans un autre registre, voici le top 3 des choses que les hommes aimeraient faire s'ils étaient des femmes...!