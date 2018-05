Virgin Tonic : TOP 3 des questions les plus posées sur Google !

Quelles sont les questions les plus posées sur Google ? Croyez-le ou non, on a justement tapé ça dans la barre de recherche pour le savoir. Ainsi, on apprend que certains cherchent des techniques pour perdre du poids, tandis que d'autres se demandent comment gagner de l'argent. La bonne nouvelle c'est qu'on a le Top 3 des questions les plus posées sur le moteur de recherche.

3. Comment nouer unecravate ?

2. Comment tomber enceinte ?

1. Comment embrasser ?

Sans grande surprise, on retrouve les cravates à la troisième position : il ne faut pas croire, quand on ne sait pas, c'est assez compliqué (demandez à ce jeune homme aidé par un policier lors de son entretien d'embauche). En deuxième poisition, il y a "comment tomber enceinte". Enfin, on se demande énormément comment embrasser.

Alors, avez-vous déjà posé ne serait-ce que l'une de ces questions sur Google ?