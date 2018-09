Virgin Tonic : Top 3 des questions les plus posées à Google dans le monde !

On ne va pas se mentir, Google nous a tous déjà sauvé les fesses. Quand on était à la fac, on faisait toutes les recherches possibles. Plus tard, on a carrément stalké des gens (des dates, des boss, des collègues...). Bref, dès qu'on a une question, on se tourne vers Google : "comment faire une déclaration d'impôts ?", "comment faire un risotto ?" - toutes ces questions, on se les pose. Et justement, dans le Virgin Tonic, on a listé les questions les plus posées à Google. C'est cadeau.

3. Comment tomber enceinte ?

2. Comment embrasser ?

1. Comment faire un noeud de cravate ?

Evidemment, encore une fois, le couple et au centre de l'attention. "Comment tomber enceinte" et "comment embrasser", sont dans le top. Et bizarrement, la question la plus posées reste "Comment faire un noeud de cravate" ? Contre toute attente, faire un noeud de cravate n'est pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce policier qui avait aidé un jeune à faire son noeud avant son entretien ?