Virgin Tonic : Top 3 des qualités que les hommes recherchent le plus chez les femmes !

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous livrer des classements et des sondages. Quand on ne s'interroge pas sur la meilleure façon de draguer en salle de sport, on liste les inconvénients lorsque l'on dort à deux. Bref, vous l'aurez compris, on aime décortiquer les relations de couple. Ce matin, on parle défauts et qualités : savez-vous quelles sont les qualités les plus recherchées chez les femmes ?

3. Qu'elle ne soit pas trop jalouse

2. La simplicité et le naturel

1. Qu'elle laisse de l'espace à son conjoint

Visiblement, les hommes ont tendance à vouloir faire leur vie avec une femme qui ne les étouffe pas et qui, surtout, ne soit pas trop jalouse. Aussi, il est important qu'elle soit naturelle. Mesdames, si vous vous reconnaissez, alors vous n'avez aucun souci à vous faire !