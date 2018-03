Virgin Tonic : Top 3 des qualités que les femmes recherchent le plus chez un homme !

Dans un monde parfait, les femmes voudraient quelqu'un qui soit gentil, drôle, attentionné, sportif et, de préférence, riche. Ca, clairement, c'est ce que n'importe quelle femme souhaiterait avoir dans un Disney. Dans la vraie vie, elles sont un peu plus réalistes. Alors, quelles sont les qualités les plus recherchées chez les hommes ? Bonne nouvelle, le Virgin Tonic vous les livre sur un plateau :

Il faut qu'ilsoitouvert d'esprit

Il faut qu'il ait de l'empathie

Il faut qu'il soit romantique

Visiblement, si un homme est ouvert d'esprit, s'il est capable de faire preuve d'epathie et si, en plus, il est romantique, alors il aura tout bon. Au final, qui a dit que les femmes étaient compliquées ?