Virgin Tonic : Top 3 des profils de collègues de travail qui énervent le plus !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de vos collègues de travail ! C'est un fait, nous passons en moyenne plus de temps sur notre lieu de travail qu'à la maison. Alors, de façon logique, nous voyons davantage nos collègues, que les membres de notre famille ! Le problème, c'est lorsque quelque chose commence à vous agacer chez vos collègues. Et si l'on vous donnait hier la solution pour avoir plus de succès au travail, on vous dévoile aujourd'hui le Top 3 des profils de collègues de travail qui vous énervent le plus !

1 / Le faux gentil

2 / Le faux travailleur

3 / Le lèche-bottes

En première position, c'est le faux gentil qui vous énervent le plus sur votre lieu de travail. En seconde position, on retrouve le faux travailleur, qui peut créer de nombreuses disputes. Enfin, le lèche-bottes arrive à la place de numéro 3 et prouve qu'au travail, vous préférez l'honnêteté et la vivacité ! Et vous, que détestez-vous chez vos partenaires de travail ?