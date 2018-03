Virgin Tonic : Top 3 des preuves d'amour les plus attendues par les hommes !

Dans le Virgin Tonic, on vous parle souvent des relations de couple. Il n'y a pas une heure, on vous parlait d'adultère mais cette fois, on a quelque chose de bien plus sympathique. Parlons d'amour, un peu ! Savez-vous quelles sont les preuves d'amour les plus attendues par les hommes ? Si ce n'est pas le cas, on vous les livre sur un plateau !

3. Dire "Je t'aime"

2. S'embrasser pour dire "Au revoir"

1. Participer aux tâches ménagères

Oui, les hommes aussi attendent des preuves d'amour - même si certains sont moins expressifs que les femmes. Ils attendent ainsi qu'on leur dise 'Je t'aime" (d'ailleurs, ils le disent souvent les premiers), qu'on les embrasse avant de partir et pour finir, une participation aux tâches ménagères - oui, oui. Alors messieurs, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce classement ?