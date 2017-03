Virgin Tonic : Top 3 des prénoms qui sont le plus souvent en retard

Tous les matins, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous accompagnent afin de faciliter vos réveils à l'aide de news en tout genre et de bonne humeur. On découvrait il y a quelques temps par exemple quelles étaient les villes où résidaient le plus de célibataires. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir le Top 3 des prénoms masculins qui sont le plus souvent en retard. Alors, Anthony, Geoffrey, Lucas, comment s'appellent les garçons les plus souvent en retard ?

1 / Thomas

2/ Alexandre

3/ Nicolas

Et bien les Nicolas arrivent en troisième position de ce top. À la deuxième place se trouvent les Alexandre, qui seraient les plus en retard. Enfin, ce sont les Thomas qui obtiennent la palme d'or de ce classement, en arrivant les premiers de ce top 3. Et vous, comment s'appelle la personne de votre entourage qui est le plus souvent en retard ?