Virgin Tonic : Top 3 des prénoms les plus tendances en 2018

Ce matin laisse encore place à une nouvelle émission du Virgin Tonic en compagnie de Camille Combal, Ginger, Nico du Bureau, Clément l'Incruste et Mélanie ! Et si l'on apprenait un plus tôt qu'il fallait à tout prix ne pas faire sauter le repas du petit-déjeuner à votre enfant, on continue sur notre lancée d'infos pratiques ! Camille Combal vient de nous dévoiler les prénoms tendances de 2018. Sachez que les prénoms rétro continuent de convaincre les nouveaux parents ! De son côté, les prénoms de l'Ancien Testament ont le vent en poupe tandis que les prénoms classiques (Pierre, Marie...) sont beaucoup moins donnés mais restent encore très portés en France.

On recense alors parmi le Top 3 des prénoms qui seront les plus donnés en France en 2018 : Louise en première position, suivie d'Emma et Jade. En effet, les prénoms courts et en "-a" ou "-ia" ont de plus en plus la côte. Côté garçon, ce sont les prénoms bibliques qui continuent de plaire aux parents ! On retrouve ainsi Gabriel en première place des prénoms qui seront les plus donnés en 2018, suivi de Raphaël et Jules. Aaron et Mohamed intègrent le top 50 pour la première fois !