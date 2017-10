Virgin Tonic : Top 3 des plats favoris des français

Ah, la cuisine française... elle est applaudie dans le monde entier et c'est l'une des seules choses qui fasse encore briller l'hexagone au rang international. On sait que les étrangers se damneraient pour un bon vin français, on sait aussi qu'ils sont prêts à payer le prix pour manger ne serait-ce qu'un plat typique (pour rappel, Beyoncé et Jay-Z sont passés par le restaurant de Jean Imbert). Bref, France et nourriture ne font qu'un. Mais, et les français dans tout ça ? Quels sont leurs plats favoris ?

3. Le plateau de fruits de mer

2. Le magret de canard

1. Le poulet rôti

Vous auriez parié sur une pizza ? Que nenni ! En France, on ne jurerait que par les fruits de mer, le magret de canard et le poulet rôti. En même temps, le poulet du dimanche mangé en famille, c'est un rituel sacré.