Virgin Tonic : Top 3 des pires défauts des femmes selon les hommes

Hommes et femmes ont des défauts, c'est vrai. Mais ce matin, le Virgin Tonic se concentre sur ceux des hommes...selon les femmes ! On aurait pu parier sur l'arrogance ou l'égoïsme mais visiblement, ce n'est pas ce qui figure dans le Top 3 ! Alors, vous avez idées ? Spoiler, vous n'avez probablement pas vu venir le défaut numéro 1.

3. La Jalousie

2. Le manque d'ambition

1. La paresse

Sans surprise, on retrouve ainsi la jalousie. En même temps, celui-ci, on l'aurait vu venir. Ensuite, il y a le manque d'ambition qui, inévitablement irrite les femmes. Enfin, on termine avec la paresse qui écope de la première place du classement.

Et vous, quel est votre pire défaut ?