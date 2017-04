Quelles sont les photos les plus likées d'instagram ?

Quand on arrive sur Instagram, on se lance immédiatement dans la course aux likes. Parmi les photos les plus likées, on aurait pu parier sur Justin Bieber ou encore sur la famille Kardashian/ Jenner. Entre les selfies de Kim et ceux de Kylie, il y a de quoi faire ! De son côté, Kendall Jenner avait fait sensation en postant une photo d'elle coiffée de façon à former des coeurs avec ses cheveux. Et pourtant, ils ne sont pas sur le podium ! Dans le top 3, on retrouve deux photos postées par Selena Gomez et l'annonce de la grossesse de Beyoncé.

when your lyrics are on the bottle ???? #ad Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 25 Juin 2016 à 14h03 PDT

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 17 Mars 2017 à 10h21 PDT

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

Voilà ! vous savez quoi faire pour faire exploser votre record de like !