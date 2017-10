Virgin Tonic : Top 3 des phobies les plus répandues chez les français

Après vous avoir révélé que les enfants seraient plus proches de leurs animaux que de leurs frères et sœurs ou que Selena Gomez et The Weeknd sont officiellement séparés, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic changent de sujet et vous révèlent le Top 3 des phobies les plus répandues chez les français. Et on vous aide un peu, l'arachnophobie et l'ophiophobie (peur des araignées et des serpents) ne font pas partie du classement ! Alors, une idée ?

3 / La brontophobie

2 / L'agoraphobie

1 / La claustrophobie

En troisième position, on retrouve la brontophobie, soit la peur de l'orage, du tonnerre et des éclairs. En seconde position, c'est l'agoraphobie qui emporte le coeur des français, à savoir, la peur des lieux d'où il serait difficile ou gênant de s'échapper ou d'être secouru. Enfin, en toute première place, les français sont le plus souvent claustrophobes et ont vraiment très peur... du noir !!!