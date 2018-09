Virgin Tonic : Top 3 des petits défauts préférés des femmes chez les hommes !

Vous le savez dans le Virgin Tonic, on aime faire des Top 3. pas plus tard qu'hier, on étalissait d'ailleurs le Top 3 des petits surnoms favoris dans un couple. Ce matin, on reste dans l'univers des couples et des relations. Messieurs, on vous conseille de prendre des notes : savez-vous quels sont les petits défauts que les femmes préfèrent chez vous ?

3. La jalousie

2. Ne pas être doué en cuisine

1. La maladresse

En troisième position, on retrouve donc la jalousie ! Sachez-le, les femmes aiment quand les hommes se montrent (légèrement) jaloux. On continue avec la cuisine : vous n'êtes pas doués en cuisine ? Vous ne savez pas faire des pâtes ? Pas de panique, ça passe ! Enfin, la maladresse est le petit défaut favoris des femmes chez les hommes. Alors messieurs, respirez !